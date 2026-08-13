SiNtx Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SiNtx Technologies präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.910 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.5 Millionen USD – ein Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SiNtx Technologies 0.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch