Sintokogio stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sintokogio hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 12.98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sintokogio 3.56 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 39.82 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch