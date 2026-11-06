Sintercast A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sintercast A hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.74 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.620 SEK je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45.96 Prozent auf 34.3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch