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20.08.2026 06:37:00
Sintercast A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sintercast A hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 0.82 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sintercast A 1.24 SEK je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Sintercast A im vergangenen Quartal 27.4 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sintercast A 31.1 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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