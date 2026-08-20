Sintercast A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sintercast A hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.82 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sintercast A 1.24 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Sintercast A im vergangenen Quartal 27.4 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sintercast A 31.1 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch