|
09.10.2025 08:42:31
Sintana To Acquire Challenger
(RTTNews) - The board of each of Sintana and Challenger have reached agreement on the terms of a recommended all share offer pursuant to which Sintana will acquire the entire issued and to be issued ordinary share capital of Challenger. Challenger shareholders shall be entitled to receive: for each Challenger share: 0.4705 new Sintana shares.
Immediately following completion of the acquisition, it is expected that Challenger shareholders will own approximately 25 percent of the issued share capital of the Combined Group. The acquisition represents an implied value of 16.61 pence per Challenger share, valuing the entire issued and to be issued share capital of Challenger at approximately 45 million pounds.
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI-Anleger dürften leichte Gewinne mitnehmen -- DAX voraussichtlich mit neuem Rekord -- Aufschläge in Asien - Japans Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich vorbörslich leichte Tendenzen zu Gewinnmitnahmen. Am deutschen Aktienmarkt könnten neue Rekorde erreicht werden. Die größten Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag höher.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}