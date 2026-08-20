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20.08.2026 06:37:00
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligias äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.100 TRY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1.78 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.53 Milliarden TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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