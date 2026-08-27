Sinotrans: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sinotrans veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.17 HKD. Im letzten Jahr hatte Sinotrans einen Gewinn von 0.200 HKD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.69 Prozent auf 28.66 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.86 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch