Sinotrans: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sinotrans hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.15 HKD. Im letzten Jahr hatte Sinotrans einen Gewinn von 0.110 HKD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.88 Prozent auf 29.70 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.79 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch