Sinotrans mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sinotrans stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.180 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.91 Prozent auf 24.90 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sinotrans 26.75 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch