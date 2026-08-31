Sinotherapeutics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sinotherapeutics A hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 96.6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 110.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch