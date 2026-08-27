Sinosteel Luonai Materials Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sinosteel Luonai Materials Technology A hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sinosteel Luonai Materials Technology A 0.010 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 501.5 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 469.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch