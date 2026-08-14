Sinostar PEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sinostar PEC hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.02 SGD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.240 SGD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 271.7 Millionen SGD gegenüber 239.9 Millionen SGD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch