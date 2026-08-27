Sinosoft A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sinosoft A lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sinosoft A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11.85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.43 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.62 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch