Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.38 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A 0.430 CNY je Aktie eingenommen.

Sinopep Allsino Bio Pharmaceutical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 607.8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 478.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch