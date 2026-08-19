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19.08.2026 06:37:00
Sinopec Yizheng Chemical Fibre stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sinopec Yizheng Chemical Fibre hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Sinopec Yizheng Chemical Fibre hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 CNY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Sinopec Yizheng Chemical Fibre mit einem Umsatz von insgesamt 19.39 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0.99 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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