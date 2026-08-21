Sinopec Shanghai Petrochemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sinopec Shanghai Petrochemical hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sinopec Shanghai Petrochemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.33 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 20.00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch