|
21.08.2026 06:37:00
Sinopec Shanghai Petrochemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sinopec Shanghai Petrochemical hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sinopec Shanghai Petrochemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.33 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 20.00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.