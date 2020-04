Sinopec poursuit sa croissance internationale et démarre l'exploitation d'un dépôt pétrolier dans le port de Hambantota au Sri Lanka

PÉKIN, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec »), la principale société énergétique et chimique de Chine, a officiellement commencé ses activités dans son nouveau dépôt pétrolier situé dans le port de Hambantota au Sri Lanka, et a réussi à ravitailler son premier navire le 7 avril. Le dépôt pétrolier du port de Hambantota de Sinopec, qui exerce principalement une influence sur le marché pétrolier de l'Afrique du Nord-Est et de l'Asie du Sud, va renforcer ses capacités de service complet d'avitaillement, ce qui encouragera grandement les efforts que la société déploie sans relâche pour étendre son activité d'avitaillement dans le monde entier.

Situé à la pointe méridionale du Sri Lanka, le port de Hambantota n'est qu'à dix milles nautiques de la voie maritime centrale de l'océan Indien et revêt par conséquent une importance géographique capitale. Plus de la moitié du fret mondial par conteneurs emprunte cet itinéraire, de même qu'un tiers des expéditions en vrac et deux tiers des expéditions de pétrole. Compte tenu de sa situatégique, le port de Hambantota est devenu un port essentiel sur l'initiative « La ceinture et la route ». En 2019, Sinopec Fuel Oil a obtenu des droits pour le commerce du pétrole et les opérations pétrolières ainsi que pour l'entretien des dépôts pétroliers par le biais d'un appel d'offres mondial, ce qui lui a ensuite permis d'enregistrer une filiale en propriété exclusive au Sri Lanka.

Alors que l'épidémie de COVID-19 s'intensifie dans le monde entier et que la consommation de carburant baisse, Sinopec s'est engagée à mettre en place des mesures de contrôle de l'épidémie et à reprendre le travail et la production, en tenant compte de l'appel du gouvernement chinois à maintenir un commerce extérieur stable. Elle a donc développé ses activités d'avitaillement à l'étranger. Avant le début de l'exploitation du dépôt pétrolier, Sinopec Fuel Oil a surmonté l'impact négatif que l'épidémie a provoqué, en adoptant rapidement des solutions pour les bureaux sur le cloud. Pendant cette période, des experts nationaux ont fourni une assistance à distance pour inspecter, approuver et faire démarrer les opérations, ce qui permet au port de concrétiser avec succès sa première mission de ravitaillement dans le nouveau dépôt pétrolier.

Sinopec Fuel Oil est la branche consacrée au mazout et l'avitaillement du groupe Sinopec. Ayant comme perspective de créer un prestataire de services intégrés d'avitaillement de premier plan mondial et un fournisseur d'énergie propre, Sinopec a une capacité actuelle d'approvisionnement en carburant qui couvre plus de 40 ports stratégiques à l'échelle nationale et internationale, fournissant du pétrole à plus de 10 000 navires par an dans le monde entier.

