Sinopec met en service sa première chaîne de production de tissu non-tissé par fusion-soufflage

BEIJING, 9 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le 6 mars dernier, avec quarante-huit heures d'avance, Sinopec Corp, principale entreprise chinoise des secteurs de l'énergie et de la chimie, a mis en service sa première chaîne d'assemblage de tissu non-tissé par fusion-soufflage dans son usine de Yanshan, à Beijing. L'usine de Yanshan est un ancien entrepôt de 3600 mètres carrés, qui a trouvé un nouveau souffle en tant que site de production mondiale, pour donner suite aux défis posés par l'épidémie de coronavirus.

L'usine de Yanshan, d'une capacité de 14 400 tonnes, est l'un des deux sites de fabrication de tissu non-tissé par fusion-soufflage de Sinopec, et est cogérée par la China National Machinery Industry Corporation. Le site, qui dispose de deux lignes de production de non-tissé et de trois lignes de production de non-tissé par filage direct, peut produire jusqu'à 4 tonnes de tissu par fusion-soufflage, qui permettent de fabriquer 1,2 million de masques jetables N95, ou jusqu'à 6 tonnes pour produire 6 millions de masques jetables par jour.

Les nouvelles installations, qui tirent également parti de la chaîne d'approvisionnement intégrée en amont de Sinopec, se fournissent directement en matériaux à Yanshan et s'appuient sur la chaîne de production locale de résine synthétique.

« Il faut normalement compter environ six mois pour mener à bien la construction d'une usine de tissu non-tissé par fusion-soufflage de 10 000 tonnes. Nous l'avons réalisée en douze jours, avec quarante-huit heures d'avance. Dans une période aussi difficile, le fait de gagner quarante-huit heures nous permet de produire 12 millions de masques jetables supplémentaires », a déclaré Lv Dapeng, porte-parole de Sinopec Corp.

En tant que plus grand fournisseur de matériel médical en Chine, Sinopec est un important fournisseur de polypropylène, un composant clé dans la production de masques jetables à usage médical. La nouvelle chaîne de fabrication garantira un approvisionnement stable en fournitures médicales, comme des masques et des vêtements, qui seront distribués dans l'ensemble du pays et dans le monde entier.

« Nous nous sentons privilégiés de pouvoir soutenir ceux qui nous protègent contre le virus et Sinopec utilisera toutes les ressources nécessaires pour garantir l'approvisionnement sur la ligne de front », a dit Lv.

Les huit autres lignes de production de tissu non-tissé par fusion-soufflage de Sinopec à Yizheng, dans la province du Jiangsu, sont en cours de construction et devraient entrer en service vers la mi-avril.

À propos de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, de produits pétrochimiques et carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques, ainsi que d'autres produits et technologies.

En outre, Sinopec se consacre à la recherche, au développement et à l'application de technologies énergétiques.

Pour mener à bien sa mission visant à « nourrir la beauté de la vie (fueling beautiful life) », Sinopec met en place des stratégies axées sur la valeur, le développement guidé par l'innovation, l'affectation intégrée des ressources, la collaboration ouverte et la croissance verte et à faibles émissions de carbone, afin de créer une entreprise de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1121007/Sinopec_Plant_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg