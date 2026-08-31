Sinomach Heavy Equipment Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sinomach Heavy Equipment Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3.62 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sinomach Heavy Equipment Group A 3.59 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch