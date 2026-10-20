Sinomach Heavy Equipment Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sinomach Heavy Equipment Group A hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 3.02 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.14 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch