Sinomach Automobile: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sinomach Automobile äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sinomach Automobile 0.100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.32 Prozent auf 9.14 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.60 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch