Sinoma International Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sinoma International Engineering hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.14 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 10.68 Milliarden CNY, gegenüber 11.32 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch