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26.08.2026 06:37:00
Sinoma International Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sinoma International Engineering präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.19 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.290 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 11.76 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.53 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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