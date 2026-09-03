Sinoma Energy Conservation zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sinoma Energy Conservation stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sinoma Energy Conservation im vergangenen Quartal 765.5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sinoma Energy Conservation 660.8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch