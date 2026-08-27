Sinolink Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sinolink Securities hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.140 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.74 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0.192 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2.50 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.ch