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31.08.2026 06:37:00
Sinocelltech Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sinocelltech Group lud am 29.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sinocelltech Group ein Ergebnis je Aktie von -0.230 CNY vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25.67 Prozent auf 336.2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sinocelltech Group 452.3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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