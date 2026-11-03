Sinocelltech Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sinocelltech Group hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.61 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.500 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31.61 Prozent auf 232.4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 339.9 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch