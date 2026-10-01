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01.10.2026 06:37:00
Sino Green Land: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sino Green Land lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 36.84 Prozent auf 0.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.010 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.42 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1.34 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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