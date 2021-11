Sinn: Energiewende löst nie dagewesenen Kostendruck aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Energiewende wird nach Aussage des ehemaligen Präsidenten des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, einen starken Inflationsdruck auslösen. "Die Abwendung von der Kernenergie und sämtlichen konventionellen Brennstoffen wird einen lang anhaltenden Kostendruck im Produktionsprozess entfalten, wie wir ihn noch nie erlebt haben", sagte Sinn dem Handelsblatt. Das sei die "Ölkrise im Quadrat".

Sinn sprach von einem neuen Inflationsregime, bei dem der Prozess der Preissteigerung wie die Pandemie in Wellen verlaufe und bereits im Gange sei. "Am Horizont warten weitere Anstosseffekte, vor allem durch die Energiewende", sagte Sinn.

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hatte am Mittwoch gesagt, dass eine ernsthafte Bekämpfung des Klimawandels zu einem weiteren messbaren Anstieg des Kohlenstoffpreises führen müsse, was wiederum höhere Brennstoff- und Strompreise nach sich ziehen würde. "Diese Auswirkungen können sich in den Erwartungen verankern, wenn die Menschen beginnen, sie zu antizipieren", sagte Schnabel.

November 18, 2021