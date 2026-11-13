SINKO INDUSTRIES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SINKO INDUSTRIES lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22.86 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SINKO INDUSTRIES 18.88 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 14.36 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SINKO INDUSTRIES 13.65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch