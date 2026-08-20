Sino-Global Shipping America Aktie 55908031 / US82935V2088
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20.08.2026 20:03:55
Singularity Future Technology Stock Rises 16% After Announcement Of $5 Mln Offering
(RTTNews) - Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) shares rose $0.4860, or 16.31 percent, to $3.4660 on Thursday, after the company announced a registered direct offering of 1.56 million shares, or pre-funded warrants, at $3.20 per share.
The stock opened at $4.61 and traded between $3.35 and $5.20 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $2.52 to $20.30. Trading volume reached 42.87 million shares, compared with an average daily volume of 0.39 million shares.
The offering is expected to generate approximately $5.0 million in gross proceeds, which the company plans to use for its planned data centre business. The offering is expected to close on or about August 21, 2026.
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