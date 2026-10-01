Singularity Future Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Singularity Future Technology hat am 29.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3.220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 0.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Singularity Future Technology 0.5 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 12.960 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -14.840 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.69 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6.63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1.81 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch