Singularity Future Technology stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0.2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch