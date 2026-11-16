SINGSONG öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SINGSONG hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 166.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SINGSONG 188.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45.85 Milliarden KRW – ein Plus von 18.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SINGSONG 38.77 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch