SINGSONG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SINGSONG hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 7.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -149.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SINGSONG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.18 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 42.98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch