Singer India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Singer India stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.48 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.380 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.45 Milliarden INR gegenüber 921.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch