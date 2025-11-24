|
Singapore GDP Data Due On Tuesday
(RTTNews) - Singapore will on Tuesday release Q3 figures for gross domestic product, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity. GSP is expected to rise 1.3 percent on quarter and 2.9 percent on year after gaining 1.4 percent on quarter and 4.5 percent on year in the three months prior.
Taiwan will provide October figures for industrial production; in September, production was up 15.48 percent on year.
Hong Kong will see October data for imports, exports and trade balance; in September, imports were up 13.6 percent on month and exports rose 16.1 percent for a trade deficit of HKD50.2 billion.
Thailand is scheduled to release October trade data sometime this week; in September, imports were up 17.2 percent and exports rose 19.0 percent for a trade surplus of $1.280 billion.
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
