SINFONIA TECHNOLOGY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SINFONIA TECHNOLOGY präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 147.54 JPY. Im letzten Jahr hatte SINFONIA TECHNOLOGY einen Gewinn von 102.66 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat SINFONIA TECHNOLOGY mit einem Umsatz von insgesamt 38.28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch