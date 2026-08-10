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10.08.2026 06:37:00
SINFONIA TECHNOLOGY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SINFONIA TECHNOLOGY hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 75.22 JPY gegenüber 58.66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 26.34 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SINFONIA TECHNOLOGY 23.00 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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