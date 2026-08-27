Sinergon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sinergon liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sinergon die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sinergon -0.170 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 121.9 Millionen EUR gegenüber 114.1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch