SINDOH hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4143.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SINDOH ein EPS von 1571.00 KRW in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 51.73 Milliarden KRW, gegenüber 80.37 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35.63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch