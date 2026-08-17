SINDOH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SINDOH liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SINDOH die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 254.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1689.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

SINDOH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71.26 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71.24 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch