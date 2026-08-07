Sinclair A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sinclair A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.920 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.14 Prozent auf 840.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch