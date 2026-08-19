Sincerity Applied Materials: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sincerity Applied Materials hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 0.1 Millionen USD, gegenüber 0.2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43.48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch