Sincere stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sincere hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11.34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12.52 JPY je Aktie erzielt worden.

Sincere hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.90 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch