Sincere Navigation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sincere Navigation hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.01 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sincere Navigation ein EPS von 0.200 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 1.08 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch