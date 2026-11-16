Sincere Navigation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sincere Navigation hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.18 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Sincere Navigation 0.270 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.59 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 997.3 Millionen TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch