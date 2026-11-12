SINANEN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SINANEN hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.68 JPY. Im letzten Jahr hatte SINANEN einen Gewinn von -6.370 JPY je Aktie eingefahren.

SINANEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92.04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 60.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 57.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch