SINANEN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SINANEN hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 117.55 JPY, nach 46.56 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 72.38 Milliarden JPY gegenüber 63.15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch