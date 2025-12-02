Simulations Plus Aktie 660020 / US8292141053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.12.2025 15:09:10
Simulations Plus Q4 Revenue Slips; Reaffirms FY26 Guidance; Stock Down
(RTTNews) - Simulations Plus, Inc. (SLP), a healthcare provider, on Tuesday, reported financial results for its fourth quarter and fiscal 2025, ended August 31, 2025, and reaffirmed fiscal 2026 revenue guidance.
For the fourth quarter of 2025, the company reported a net loss of $0.7 million or $0.03 loss per share, reversing a net income of $0.8 million or $0.04 per share in the year-ago quarter.
On an adjusted basis, net income declined to $2.0 million or $0.10 per share in the fourth quarter of 2025 from $3.6 million or $0.18 per share in the comparable period last year.
Total revenue for the fourth quarter of 2025 decreased 6% to $17.5 million.
Looking ahead to fiscal 2026, the company reaffirmed its revenue guidance range of $79 million to $82 million, and adjusted EPS range of $1.03 to $1.10. This compares with revenue of $79.2 million and adjusted EPS of $0.95 in fiscal year 2025.
In parallel, Simulations Plus will hold a Virtual Investor Day on January 21, 2026, to present its new product vision and AI solutions. SLP closed Monday's trading at $17.11, up 0.65%. In pre-market trading today, the stock is down nearly 5% to $16.26.
Nachrichten zu Simulations Plus IncShs
|
30.11.25
|Ausblick: Simulations Plus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.25
|Ausblick: Simulations Plus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.25
|Erste Schätzungen: Simulations Plus präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.06.25
|Erste Schätzungen: Simulations Plus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Simulations Plus IncShs
Um 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.Schnell Plätze sichern!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX zieht an -- US-Börsen fester -- Börsen in Fernost beenden Handel verhalten
Der heimische Aktienmarkt und der DAX fahren am Dienstag Gewinne ein. Die US-Börsen zeigen sich freundlich erwartet. Unterdessen blieben die Anleger in Asien überwiegend in Deckung.